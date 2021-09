Orléans Bateau-scène Étienne Bury Loiret, Orléans Les Zaricots Bateau-scène Étienne Bury Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Nous sommes un groupe de musiques Cajun, qui intègre du blues, du swing, des vieilles valses françaises remaniées par les américains de la Louisiane, les français de là-bas en fait. Ce que nous faisons est très pêchu, avec beaucoup de poésie. Ça parle à tout le monde parce que les paroles sont en français. Les gens se sentent concernés par ces musiques. On voyage beaucoup dans notre concert, il y a une atmosphère un peu écrasée sous le soleil, l’humidité des marais avec des bestioles de là-bas, le temps arrêté sous le ponton et la sieste. Il y a des histoires de couples qui se déchirent, d’amours impossibles, de regards amusés sur la vie. Des histoires de cajun, de carnaval, de ripailles aussi. Musique de Louisiane dans le cadre du festival de Loire Bateau-scène Étienne Bury Orléans Orléans Loiret

