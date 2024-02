Les z’animots Abbeville, vendredi 22 mars 2024.

Les z’animots Abbeville Somme

Pour cette animation consacrée aux mots, qu’ils soient français ou picards, contés ou chantés, Sylvie et Jean-Marie François (Ti pi Mi) alterneront sur la scène de la MPT avec Yves Bailleul et son accordéon. Leurs voix se marieront, se croiseront, se répondront sur le thème des ANIMAUX, qu’ils soient à poils, à plumes, à écailles, à sang froid ou à sang chaud, imaginaires ou fantastiques. Une faune revisitée, un bestiaire dépoussiéré à travers le filtre de la poésie et de l’humour.0 .

1 Place Saint-Jacques

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France contact@mpt-abbeville.asso.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22



L’événement Les z’animots Abbeville a été mis à jour le 2024-01-26 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME