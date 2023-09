Les Z’animos : spectacle bilingue LSF/français Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Z’animos : spectacle bilingue LSF/français Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de -1 ans. Jusqu’à 4 ans. gratuit

Partez à la rencontre des « Z’animos » ! Un voyage dans l’univers des comptines avec Bachir Saïfi et Val Tarrière. Les Z’animos, spectacle bilingue LSF/français par l’association Art’Sign 14 comptines traditionnelles ou originales, chantées, signées et mises en musique, dans une forme légère au décor épuré. Les peluches des animaux, créées sur mesure, déambulent joyeusement au rythme de la musique, des signes et des mots. Tout public, de 6 mois à 4 ans A l’heure où les « bébés signes » se développent, de nombreux parents ont de plus en plus recours à la Langue des Signes pour communiquer avec bébé Elle peut être utile avant l’apprentissage de la parole. Le bébé est capable de reproduire des gestes qui lui permettent d’exprimer ses besoins. La langue des signes peut aider les parents à adopter un comportement de communication adapté. Elle incite à se mettre à la hauteur de l’enfant, à croiser son regard ou encore à prendre son temps Les signes peuvent permettre au tout petit d’exprimer ses besoins. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris Contact : +33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©Art'Sign Les Z'animos avec Val Tarrière et Bachir Saïfi, comédiens

