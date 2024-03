Les zamuseurs du vivant Muséum de Toulouse Toulouse, mercredi 24 avril 2024.

Les zamuseurs du vivant Un nouveau rendez-vous de la Médiathèque jeunesse : Les zamuseurs du vivant. Mercredi 24 avril, 15h00 Muséum de Toulouse Gratuit

Les zamuseurs du vivant.

Mercredi 24 avril à 15h et 16h

Pourquoi pas ….. Tendre l’oreille aux belles histoires, aiguiser son regard aux belles images, expérimenter les possibles par le jeu pour explorer et comprendre des mondes, titiller sa curiosité ou tout simplement partager un moment agréable.

Cette première exploration nous fait pénétrer au cœur de la forêt naturelle dans un bain de fraîcheur et d’odeurs de terre humide.

Portés par les histoires qui font écho au bruissement des feuilles dans les arbres, nous sortirons nos cartes et jetterons nos dés pour découvrir les liens subtils qui unissent plantes et animaux, arbres et champignons, humus et litière, forêts et rivières, … que nous offre cette incroyable biodiversité.

pour les 3-12 ans

durée : 45 min x 2

15h Forêts et 16h Biodiversité

lieu : MÉDIATHEQUE JEUNESSE «POURQUOI PAS ?» 1er étage

gratuit

Crédit photo : Hishametto/Pixabay

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie