2022-10-18 – 2022-10-18

Vende Amatrices de théâtre et de littérature, Isabelle Baudouin et Nathalie Biscaut ont déserté les planches pour se consacrer à leur passion des livres. Les lectures publiques sont pour elles un plaisir qu’elles aiment partager avec le plus grand nombre. Elles feront la lecture de «L’homme qui vivait sous terre» de Richard WRIGHT. ———————– Public : à partir de 14 ans. Entrée gratuite. Réservation obligatoire : 02 51 51 18 51. Organisé par la Ville de Fontenay-le-Comte et la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée. Fidèles à leur rendez-vous régulier de la médiathèque Jim-Dandurand, les Zacteuses de mots lisent « L’homme qui vivait sous terre » +33 2 51 51 18 51 https://www.mediatheque-fontenaylecomte.net/ Médiathèque Jim Dandurand 2 Rue de la Fontaine Fontenay-le-Comte

