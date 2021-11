Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont 40280, Saint-Pierre-du-Mont Les yeux fermés Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont Catégories d’évènement: 40280

Saint-Pierre-du-Mont

Les yeux fermés Saint-Pierre-du-Mont, 30 décembre 2021, Saint-Pierre-du-Mont. Les yeux fermés Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

2021-12-30 18:00:00 – 2022-01-30 Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Saint-Pierre-du-Mont 18 26 EUR Danse – 1h10 – Tout public

Cie S’Poart Depuis Rouge création 2014, le chorégraphe hip hop Mickaël Le Mer travaille avec ses danseurs sur les mouvements glissés, à la recherche d’une danse aérienne.

Avec cette nouvelle création, il souhaite travailler sur la maîtrise du corps et de l’esprit. Contrôler le rythme, s’ancrer au sol solidement. Du noir vient la lumière… Danse – 1h10 – Tout public

Avec cette nouvelle création, il souhaite travailler sur la maîtrise du corps et de l'esprit. Contrôler le rythme, s'ancrer au sol solidement. Du noir vient la lumière…
+33 6 19 04 14 85

Avec cette nouvelle création, il souhaite travailler sur la maîtrise du corps et de l'esprit. Contrôler le rythme, s'ancrer au sol solidement. Du noir vient la lumière…
le Poulpe

Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

