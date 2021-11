La Roche-sur-Yon Le Grand R - Salle du Manège La Roche-sur-Yon, Vendée Les Yeux fermés / Mickaël Le Mer | Cie S’Poart Le Grand R – Salle du Manège La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Les Yeux fermés ————— ### Mickaël Le Mer | Cie S’Poart **Mickaël Le Mer réunit une talentueuse équipe de danseurs hip-hop pour une création où le mouvement trouve sa voie dans la pénombre. Du noir vient la lumière…** Pour Les Yeux fermés, Mickaël Le Mer s’inspire de l’univers du peintre français Pierre Soulages, maître de la couleur noire et rendu célèbre par ses toiles aux allures monochromes aussi appelées « Outrenoir ». Ce qui fascine Mickaël Le Mer dans ces oeuvres, c’est avant tout la manière dont la lumière se reflète et prend vie sur la matière grâce à ce noir-lumière. Ce noir de Pierre Soulages rappelle aussi celui du plateau éclairé par les projecteurs. Ainsi, Mickaël Le Mer transforme la scène en un univers abstrait où la lumière se reflète sur le décor, sur les costumes, sur les corps en mouvement des danseurs. Mickaël Le Mer prolonge avec Les Yeux fermés son exploration d’une danse hip-hop aux multiples influences. Les pièces du chorégraphe yonnais expriment une grande humanité. Elles dessinent des espaces en constante mutation, explorent le mouvement, jouent avec les lignes et avec le rythme.

CRÉATION | DANSE. Mickaël Le Mer réunit une talentueuse équipe de danseurs hip-hop pour une création où le mouvement trouve sa voie dans la pénombre.

