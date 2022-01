Les Yeux docs : projection du film Toto et ses soeurs Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 15 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Participez au prix du public « Les yeux doc » en votant pour votre film préféré parmi les quatre qui seront projetés dans le réseau des bibliothèques municipales parisiennes et dans toute la France ! Toto et ses soeurs un film de Alexander Nanau (Roumanie, 2014, 94 min) Totonel, Andrea et Ana sont frères et soeurs et livrés à eux-mêmes entre un père absent, une mère en prison et des oncles toxicomanes. Dans une grande cité-dortoir gangrénée par l'insalubrité et les relents mortifères, comment s'en sortir quand on n'est encore qu'un enfant ? Sans misérabilisme, ni volonté de manipuler l'émotion du spectateur, Alexander Nanau délivre des images très dures et crues qui sont naturellement contrebalancées par l'innocence et l'appétit de vivre du petit garçon et de la soeur cadette.

2022-03-15T19:00:00+01:00_2022-03-15T21:00:00+01:00

