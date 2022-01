Les Yeux docs : projection du film Cassandro The Exotico ! Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Yeux docs : projection du film Cassandro The Exotico ! Médiathèque Françoise Sagan, 29 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 29 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Participez au prix du public « Les yeux doc » en votant pour votre film préféré parmi les quatre qui seront projetés dans le réseau des bibliothèques municipales parisiennes et dans toute la France ! Cassandro The Exotico! Un film de Marie Losier (France, 2018, 1h10) Enveloppé dans sa toge, Cassandro pose sur l’affiche du film qui le représente en vainqueur, à mi-chemin entre l’empereur romain Titus et l’un des Chevaliers du zodiaque. D’un côté le magnanime, de l’autre l’impitoyable, c’est l’apanage des grands champions, au catch comme dans d’autres sports. Au Mexique, à Juarez près de la frontière américaine, le catch s’appelle Lucha libre, une variante qui a elle-même donné naissance à une variété très particulière de lutteurs, les Exoticos, qui revendiquent leur homosexualité et utilisent le travestissement féminin (maquillage, faux cils, cheveux permanentés, justaucorps bariolé et très échancré) en guise de costume de scène. Médiathèque Françoise Sagan 8 Rue Léon Schwartzenberg Paris 75010 Contact : 0153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ Brocante

Date complète :

2022-03-29T19:00:00+01:00_2022-03-29T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 Rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Médiathèque Françoise Sagan Paris Departement Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/