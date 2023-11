Les Yeux Doc / Projections – Prix du Public 2024 Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Yeux Doc / Projections – Prix du Public 2024 Bibliothèque François Villon Paris, 9 mars 2024, Paris. Le vendredi 22 mars 2024

de 19h00 à 22h00

Le samedi 16 mars 2024

de 16h00 à 18h00

Le samedi 09 mars 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Organisées par votre bibliothèque, la Bibliothèque publique d’information, en partenariat avec ARTE, InMédia Technologies, Mediapart, Images documentaires Le réseau des bibliothèques de Paris propose l’accès à la ressource Les Yeux Docs sur le portail, en se connectant sur votre compte lecteur et permet de découvrir de nombreux documentaires. Par cet accès vous pouvez participer à la 4° Édition du prix du public. Découvrir l’édition 2023 Votre

bibliothèque s’associe à cet évènement

durant lequel vous pourrez voter pour votre film préféré, parmi 4 sélectionnés

par les bibliothécaires. Elle vous propose 3 séances découvertes les : Samedi 9 mars à 11h Cette séance sera

l’occasion d’une présentation de la plateforme Les Yeux Doc ainsi que des 4

films en compétition. Samedi 16 mars à 16h : Projection / discussion autour d’un des films de la sélection 2024 Vendredi 22 mars à 19h : Projection / discussion autour d’un des films de la sélection 2024 Bibliothèque François Villon 81 Boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : https://www.lesyeuxdoc.fr +33142411430 https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

@ Droits réservés yeux doc Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81 Boulevard de la Villette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque François Villon Paris latitude longitude 48.8772049866976,2.37079700565468

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/