Les Yeux Doc Médiathèque municipale, 5 mars 2022, Cornebarrieu. Les Yeux Doc

du samedi 5 mars au samedi 2 avril à Médiathèque municipale

4 projections-débats seront proposées et le public aura également l’opportunité de visionner les films à la Tour tout au long du mois de mars. Ils seront également accessibles en streaming via la plateforme MaBM. Vote en ligne ou sur place à la médiathèque.

Pass vaccinal obligatoire

L’animation les Yeux Doc mettra à l’honneur 4 films documentaires et le public sera invité à voter pour son film préféré. Médiathèque municipale Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

