Salle André Malraux, le mardi 26 octobre à 20:30

Photographe professionnelle promise à une belle carrière, Anna apprend qu’elle est sélectionnée pour le grand festival de la photographie. Mais sa vie bascule lorsqu’elle perd brusquement la vue en contractant un glaucome. Malgré la souffrance et le désespoir, Bruno, son mari, fait tout pour l’aider à se reconstruire, notamment en faisant appel à l’association Les yeux de l’imaginaire qui aidera Anna à renouer avec sa passion de toujours.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements au 01 34 38 20 51 ou 01 34 38 27 68.

Tiré d’une histoire vraie, ce court-métrage de Stéphane Parientitho a été réalisé en partie à Sarcelles, avec le soutien de la ville. Projection-débat en présence du réalisateur et de son équipe. Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles Val-d’Oise

2021-10-26T20:30:00 2021-10-26T22:30:00

