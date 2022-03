Les yeux de la Grenouille Rue de la Duchesse Anne Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

**Spectacle et comptines « Les yeux de la grenouille » – 17h**

Spectacle et comptines pour les tout-petits, par Hélène Chendi de la compagnie l'Arbre à palabres. Des contes traditionnels tentent de nous expliquer pourquoi le ciel est si haut, pourquoi la grenouille a de si gros yeux, pourquoi les animaux sont dehors quand il pleut. On y rencontre beaucoup d'animaux et de personnages insolites, des instruments à effets sonores, des accessoires visuels, des jeux de cache-cache. A partir de 3 ans. Sur inscription au 02 28 56 79 32

Rue de la Duchesse Anne
Médiathèque 44490 Le croisic
Le croisic Loire-Atlantique

le samedi 16 avril à 17:00

