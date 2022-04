Les Yeux dans l’Eau – Réserve des Ramières, balade Grand Format Eurre Eurre Catégories d’évènement: 26400

Eurre

Les Yeux dans l’Eau – Réserve des Ramières, balade Grand Format Eurre, 13 mai 2022, Eurre. Les Yeux dans l’Eau – Réserve des Ramières, balade Grand Format Parking Lac d’Eurre Eurre

2022-05-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-13 17:00:00 17:00:00 Parking Lac d’Eurre

Eurre 26400 Eurre Embarquez pour une balade découverte grand format dans la

Réserve Naturelle des Ramières (gérée par la CCVD en Bioval-

lée), en compagnie de Lucile Béguin, conservatrice de la réserve.

Avec Lucile Béguin, conservatrice de la Réserve des Ramières animations@festival-lesyeuxdansleau.fr +33 6 84 61 62 68 Parking Lac d’Eurre Eurre

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: 26400, Eurre Autres Lieu Eurre Adresse Parking Lac d'Eurre Ville Eurre lieuville Parking Lac d'Eurre Eurre Departement 26400

Eurre Eurre 26400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eurre/

Les Yeux dans l’Eau – Réserve des Ramières, balade Grand Format Eurre 2022-05-13 was last modified: by Les Yeux dans l’Eau – Réserve des Ramières, balade Grand Format Eurre Eurre 13 mai 2022 26400 Eurre

Eurre 26400