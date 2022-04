Les Yeux Dans l’Eau – Festival Internationale du Film de Rivère Aouste-sur-Sye Aouste-sur-Sye Catégories d’évènement: 26400

Aouste-sur-Sye 26400 Aouste-sur-Sye Du 6 mai au 2 juin, nous voyagerons à travers la Vallée de la Drôme et même au-delà.

Retrouvez-nous le long de 3 rivières : la Drôme, le Roubion et le Rhône, pour 7 séances de projection, des rencontres et des animations. communication@festival-lesyeuxdansleau.fr https://www.festival-lesyeuxdansleau.fr/fr/au-programme2021 Salle des fêtes, médiathèque, au bord de l’eau et en plein air Dans toute la ville Aouste-sur-Sye

