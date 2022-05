Les Yeux dans l’Eau – Atelier d’Explorations Sensibles Soyans Catégories d’évènement: Drôme

Soyans

Les Yeux dans l’Eau – Atelier d’Explorations Sensibles, 28 mai 2022, Soyans. Les Yeux dans l’Eau – Atelier d’Explorations Sensibles Soyans

2022-05-28 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-28 12:30:00 12:30:00

Soyans 26400 EUR Nous partirons à la rencontre de la rivière avec nos sens en éveil. animations@festival-lesyeuxdansleau.fr +33 6 84 61 62 68 Soyans

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Soyans Autres Lieu Soyans Adresse Ville Soyans lieuville Soyans Departement Drôme

Soyans Soyans Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soyans/

Les Yeux dans l’Eau – Atelier d’Explorations Sensibles 2022-05-28 was last modified: by Les Yeux dans l’Eau – Atelier d’Explorations Sensibles Soyans 28 mai 2022

Soyans Drôme