_Par Gaëlle Bigoni, responsable des collections d’arts graphiques_ Considérée comme le manifeste du symbolisme, la thématique des « Yeux clos » est déclinée par Odilon Redon qui en livre une dizaine de variations, à la peinture à l’huile, à la sanguine ou en gravure. Entrée dans les collections du MUDAAC par l’intermédiaire du legs Chevalier en 1966, la version au pastel se distingue par l’extrême sensibilité de la composition, renforcée par la texture poudrée de la technique.

Gratuit. Sur réservation.

