le dimanche 24 octobre à L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian

On est émerveillé par l’énergie de ce collectif à la recherche du vertige ! Ils aiment aussi emprunter les chemins de traverse, dévier les regards et proposer un bouleversant voyage dans la mémoire des lieux. Alors, pour investir le nouveau théâtre, on les a invités à imaginer des impromptus. Ça promet d’être spectaculaire !

Gratuit

Compagnie XY L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony

2021-10-24T12:00:00 2021-10-24T12:45:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T14:45:00

