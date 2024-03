Les XII travaux d’Hercule; à partir de 5 ans Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, dimanche 11 août 2024.

Les XII travaux d’Hercule; à partir de 5 ans Entre visite, défis et atelier, les enfants partent sur les traces du très célèbre Hercule et des douze missions qui lui ont été confiées. Dimanche 11 août, 14h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Réservation obligatoire, 3€ en supplément de l’entrée du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-11T14:00:00+02:00 – 2024-08-11T15:30:00+02:00

Fin : 2024-08-11T14:00:00+02:00 – 2024-08-11T15:30:00+02:00

Entre visite, défis et atelier, les enfants partent sur les traces du très célèbres Hercule et des douze missions qui lui ont été confiées. Du lion de Némée, à l’hydre de Lerne en passant par Cerbère, les enfants découvrent cette histoire tout en partant à l’aventure.

Durée : 2h ; à partir de 5 ans, adulte accompagnateur obligatoire ; 3€ en supplément de l’entrée du musée

réservation obligatoire

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux 14930 Calvados Normandie 02 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-xii-travaux-dhercule-2024 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Cette ru00e9servation ne nu00e9cessite pas de paiement en ligne. Ru00e9servation obligatoire pour les enfants et les adultes. Les XII travaux du2019HERCULE Entre visite, du00e9fis et atelier, les enfants partent sur les traces du tru00e8s cu00e9lu00e8bres Hercule et des douze missions qui lui ont u00e9tu00e9 confiu00e9es. Du lion de Nu00e9mu00e9e, u00e0 lu2019hydre de Lerne en passant par Cerbu00e8re, les enfants du00e9couvrent cette histoire tout en partant u00e0 lu2019aventure. Duru00e9e : 2h ; u00e0 partir de 5 ans, adulte accompagnateur obligatoire ; 3u20ac en supplu00e9ment de l’entru00e9e du musu00e9e ; ru00e9servation obligatoire. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Les XII travaux d’Hercule #2024 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1087202.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/les-xii-travaux-dhercule-2024 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://my.weezevent.com/les-xii-travaux-dhercule-2024 »}] 1 Musée et 3 Sites

Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

Vieux-la-Romaine