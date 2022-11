Les Wriggles se mettent en quatre au théâtre du 13e Art Théâtre du 13ème Art Paris Catégories d’évènement: île de France

. payant Catégorie 1 : Tarif Plein : 34 € Tarif Réduit : 27 € Catégorie 2 : Tarif Plein : 24 € Tarif Réduit : 17 € Catégorie 3 : Tarif Normal : 18 € Les Wriggles présentent leur dernier spectacle au 13e art, le samedi 19 novembre de 21 h à 22 h 30. Que Faire à Paris est heureux de vous offrir 5×2 places pour ce spectacle ! Les Wriggles chantent des chansons d’humour, des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient : ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer. Des titres présentés dans ce spectacle, ils ont tiré un nouvel album studio qui s’intitule Quatre étoiles, en référence au nombre de Wriggles forcément, mais aussi à l’opulence dans laquelle nous vivons sans nous soucier de rien. Retrouvez donc dans « Les Wriggles se mettent en quatre », les nouveaux titres du quatuor dont « Aimé » poétiquement absurde, « Sboudibou » étonnamment électrique ou « Barbeuc Party » chaleureusement festif ; mais aussi les classiques comme « Poupine et Thierry » ou « La Petite Olive ». Jeux concours : 5×2 places pour ce spectacle des Wriggles, le samedi 19 novembre à 21 h au théâtre du 13e Art. Vous avez jusqu’au jeudi 17 novembre pour jouer ! Théâtre du 13ème Art Centre commercial Italie Deux, place d’Italie 75013 Paris Contact : https://www.bluelineproductions.info/spectacles/les-wriggles https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/les-wriggles-billet/idmanif/531259/idtier/29739356

