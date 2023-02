LES WRIGGLES SALLE PAUL FORT NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

LES WRIGGLES SALLE PAUL FORT, 23 mars 2023, NANTES. LES WRIGGLES SALLE PAUL FORT. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:30 (2023-03-23 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros. Licences 2-PLATESV-R-2022-002829 et 3-PLATESV-R-2022-002832 Un partenariat 109/Théâtre G. Robinne Gratuit pour les moins de 12 an(s) Style : Chanson / Humour Un partenariat 109 / Théâtre Municipal Gabrielle Robinne Les Wriggles, vous les connaissez ou vous les connaissez sans le savoir. Si vous ne les avez jamais vus vous pouvez croire qu’il suffit de les entendre. Si vous les avez écoutés chanter vous ne savez pas encore que c’est un groupe de spectacle. Ils chantent de partout et sur tout ce qui bouge. Des chansons d’humour à l’eau de rose, des tranches de quête absolue, des coups de veules, tout est permis. Ils racontent le monde comme ils le voient. Ils le montrent. Venir voir sa vie de leur point de vue, ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer. Quoiqu’il arrive ça force à écouter. Un régime sans scène affine la physionomie des textes. Les os à ronger ressortent. C’est pour ça qu’ils font un nouveau spectacle. Tarif réduit : un justificatif vous sera obligatoirement demandé le soir du concert. En cas de non présentation, l’organisateur se réserve le droit de vous demander la différence avec le tarif plein. Les Wriggles Votre billet est ici SALLE PAUL FORT NANTES 9 rue Basse Porte Loire-Atlantique Licences 2-PLATESV-R-2022-002829 et 3-PLATESV-R-2022-002832 Un partenariat 109/Théâtre G. Robinne Gratuit pour les moins de 12 an(s) Style : Chanson / Humour Un partenariat 109 / Théâtre Municipal Gabrielle Robinne

Les Wriggles, vous les connaissez ou vous les connaissez sans le savoir. Si vous ne les avez jamais vus vous pouvez croire qu’il suffit de les entendre. Si vous les avez écoutés chanter vous ne savez pas encore que c’est un groupe de spectacle. Ils chantent de partout et sur tout ce qui bouge. Des chansons d’humour à l’eau de rose, des tranches de quête absolue, des coups de veules, tout est permis. Ils racontent le monde comme ils le voient. Ils le montrent. Venir voir sa vie de leur point de vue, ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer. Quoiqu’il arrive ça force à écouter. Un régime sans scène affine la physionomie des textes. Les os à ronger ressortent. C’est pour ça qu’ils font un nouveau spectacle. Tarif réduit : un justificatif vous sera obligatoirement demandé le soir du concert. En cas de non présentation, l’organisateur se réserve le droit de vous demander la différence avec le tarif plein. .27.0 EUR27.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu SALLE PAUL FORT Adresse 9 rue Basse Porte Ville NANTES Tarif 27.0-27.0 lieuville SALLE PAUL FORT NANTES Departement Loire-Atlantique

SALLE PAUL FORT NANTES Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

LES WRIGGLES SALLE PAUL FORT 2023-03-23 was last modified: by LES WRIGGLES SALLE PAUL FORT SALLE PAUL FORT 23 mars 2023 Salle Paul Fort Nantes

NANTES Loire-Atlantique