Les Wriggles, vous les connaissez ! Ou vous les connaissez sans le savoir. Ils chantent de partout et sur tout ce qui bouge. Des chansons d'humour, à l'eau de rose, des coups de veules, tout est permis. Ils viennent se battre à voix nues avec leur époque. Avec une guitare sèche et en choeur ou avec une guitare électrique, ou une basse, un ukulélé… Les Wriggles, ils espèrent ne pas être là où vous les attendrez !

