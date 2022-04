LES WRIGGLES, 29 avril 2022, .

LES WRIGGLES

2022-04-29 – 2022-04-29

LES WRIGGLES chantent de partout et sur tout ce qui bouge. Des chansons d’humour à l’eau de rose, des tranches de quête absolue, des coups de veules, tout est permis. Ils racontent le monde comme ils le voient. Ils le montrent.

Ils reviennent avec un nouveau spectacle pour continuer de troubler les eaux dans lesquelles ils nagent et mettre de la friture sur la ligne. Et pour mieux vous troubler, ils vous chantent à l’oreille un spectacle plus intime. Avec une guitare sèche et en chœur… ou seuls… ou avec une basse, un ukulélé et de la beat-box… avec des accessoires, en personnages ou en leur nom… en chantant ou non. Ils aiment la lumière pour se cacher derrière des images. Ils aiment les pénombres pour y dire des clowneries qui les révèlent. Et espèrent ne pas être là où vous les attendrez.

Concert – chanson humoristique

info@9-9bis.com +33 3 21 08 08 00 http://9-9bis.com/

LES WRIGGLES chantent de partout et sur tout ce qui bouge. Des chansons d’humour à l’eau de rose, des tranches de quête absolue, des coups de veules, tout est permis. Ils racontent le monde comme ils le voient. Ils le montrent.

Ils reviennent avec un nouveau spectacle pour continuer de troubler les eaux dans lesquelles ils nagent et mettre de la friture sur la ligne. Et pour mieux vous troubler, ils vous chantent à l’oreille un spectacle plus intime. Avec une guitare sèche et en chœur… ou seuls… ou avec une basse, un ukulélé et de la beat-box… avec des accessoires, en personnages ou en leur nom… en chantant ou non. Ils aiment la lumière pour se cacher derrière des images. Ils aiment les pénombres pour y dire des clowneries qui les révèlent. Et espèrent ne pas être là où vous les attendrez.

dernière mise à jour : 2022-03-21 par