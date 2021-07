Gunsbach Gunsbach Gunsbach, Haut-Rhin Les Wolkenblau en concert au restaurant de la Maison du Fromage Gunsbach Gunsbach Catégories d’évènement: Gunsbach

Haut-Rhin

Les Wolkenblau en concert au restaurant de la Maison du Fromage Gunsbach, 7 août 2021, Gunsbach. Les Wolkenblau en concert au restaurant de la Maison du Fromage 2021-08-07 19:30:00 – 2021-08-07 21:00:00

Gunsbach Haut-Rhin Gunsbach Les Wolkenblau débarquent au Restaurant de la Maison Du Fromage le samedi 7 août pour une soirée festive, dansante et conviviale !

Qui sont les Wolkenblau ? L’aventure musicale Wolkenblau est née dans les hauts lieux des fêtes de la bière il y a quelques années. Ils ont réussi au travers de leur répertoire orienté Oktoberfest à se frayer un chemin sur les routes européennes mais aussi dans notre Région et plus particulièrement au sein du mythique Kuhstall de la Foire aux vins de Colmar. Si leur répertoire comprend de nombreux classiques de ces fêtes (Wiesnhits), il intègre aussi de nombreuses compositions personnelles. La qualité de leurs productions leur aura permes d’intégrer le Hit-Parade de la radio nationale allemande SWR4. Deux titres se sont hissés en seconde position en 2017 puis plus récemment février 2021. Une consécration unique pour des artistes de notre Région. Les Wolkenblau c’est une musique originale avec la présence d’un subtile mélange entre la langue de Goethe et la langue de Molière. La guitare interprétée avec brio par Julien vient donner une dimension nouvelles aux différents titres. Style : Schlager Pour avoir un aperçu de leur univers : https://www.youtube.com/channel/UC1BnG8Q8gd7TjN8VHx-_6lg?ucbcb=1 Restauration à la carte Pour les petits, une aire de jeux juste à côté de la terrasse avec divers modules est accessible pour s’amuser et se défouler en toute sécurité !

Découvrez le programme complet des activités : https://maisondufromage-munster.com/les-animations Avis aux amateurs ou à ceux qui ont envie de découvrir la musique traditionnelle des fêtes de la bière, vous passerez une soirée festive, dansante et conviviale ! +33 3 89 77 90 00 Les Wolkenblau débarquent au Restaurant de la Maison Du Fromage le samedi 7 août pour une soirée festive, dansante et conviviale !

Qui sont les Wolkenblau ? L’aventure musicale Wolkenblau est née dans les hauts lieux des fêtes de la bière il y a quelques années. Ils ont réussi au travers de leur répertoire orienté Oktoberfest à se frayer un chemin sur les routes européennes mais aussi dans notre Région et plus particulièrement au sein du mythique Kuhstall de la Foire aux vins de Colmar. Si leur répertoire comprend de nombreux classiques de ces fêtes (Wiesnhits), il intègre aussi de nombreuses compositions personnelles. La qualité de leurs productions leur aura permes d’intégrer le Hit-Parade de la radio nationale allemande SWR4. Deux titres se sont hissés en seconde position en 2017 puis plus récemment février 2021. Une consécration unique pour des artistes de notre Région. Les Wolkenblau c’est une musique originale avec la présence d’un subtile mélange entre la langue de Goethe et la langue de Molière. La guitare interprétée avec brio par Julien vient donner une dimension nouvelles aux différents titres. Style : Schlager Pour avoir un aperçu de leur univers : https://www.youtube.com/channel/UC1BnG8Q8gd7TjN8VHx-_6lg?ucbcb=1 Restauration à la carte Pour les petits, une aire de jeux juste à côté de la terrasse avec divers modules est accessible pour s’amuser et se défouler en toute sécurité !

Découvrez le programme complet des activités : https://maisondufromage-munster.com/les-animations dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gunsbach, Haut-Rhin Autres Lieu Gunsbach Adresse Ville Gunsbach lieuville 48.04544#7.16715