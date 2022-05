Les Wings de l’Espace Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Manche

Les Wings de l'Espace Bréhal, 8 mai 2022, Bréhal.

2022-05-08 13:00:00 – 2022-05-08 17:00:00

Spectacle assuré ! info@myevb.fr +33 2 33 61 78 03 https://myevb.fr/ Compétition de Wingfoil de niveau Départemental, face à la base nautique de Saint-Martin de Bréhal.

