Les week-ends TCIC© à L’école du Jeu L’école du Jeu, 7 avril 2022, Paris.

. payant Tarifs des week-ends : 220€/week-end 600€/ formule 3 week-ends 180 €/ week-end (à partir de 6 week-ends) Financement Pôle Emploi et OPCO possibles (dépôt des demandes 15 jours avant le début de l’activité). Plus d’infos : infos@ecoledujeu.com

La TCIC© : donner sa place au corps, aux émotions et au jeu.

•• Qu’est-ce que la TCIC ?••

Créée et développée par Delphine Eliet, la TCIC© – Technique de Confirmation Intuitive et Corporelle – utilise l’intelligence du corps, l’état de Jeu et l’imagination pour se défaire des limitations et du carcan de l’image que l’on a de soi. Un technique de développement par le Jeu uniquement enseignée à L’école du Jeu. La découverte de soi et le partage ludique de ces possibles sont un pas vers la résilience et un retour à l’essentiel.

•• Les perspectives de ce travail ••

Gagner en vitalité, en présence et en souplesse physique et mentale

Développer sa capacité à interagir en public avec aisance et précision

Se réapproprier son corps / Apprendre à s’ancrer en soi

Traverser ses peurs / Défaire l’inquiétude

•• Témoignages de stagiaires ••

“Ce stage a été pour moi puissante, galvanisante, et ressourçante. Les pratiques corporelles quotidiennes sont déjà depuis quelques années pour moi essentielles à mon bien être, à ma survie même, mais cette semaine a fait office d’accélérateur dans mon processus personnel. Accélérateur et catalyseur d’envies pour ces prochains mois qui m’attendent. Je suis décidée à garder ce corps en mouvement et en joie. C’est un travail formidable et essentiel à mes yeux.”

Emma B. (Stage TCIC Août

L’école du Jeu 36-38 rue de la Goutte d’Or 75018 Paris

