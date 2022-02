Les week-ends du théâtre amateur Pioggiola Pioggiola Catégories d’évènement: Corse

Pioggiola

Les week-ends du théâtre amateur Pioggiola, 19 mars 2022, Pioggiola. Les week-ends du théâtre amateur Pioggiola

2022-03-19 – 2022-03-20

Pioggiola Corse Pioggiola Haute-Corse Corse EUR 150 150 L’Aria vous propose chaque année des week-ends de formation théâtrale afin de constituer une troupe éphémère d’amateurs. Cette année, Marie Murcia proposera de définir un thème et de travailler sur un texte théâtral choisi selon les participants. contact@ariacorse.net +33 4 95 61 93 18 http://www.ariacorse.net/ Pioggiola

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne

Détails Catégories d’évènement: Corse, Pioggiola Autres Lieu Pioggiola Adresse Ville Pioggiola lieuville Pioggiola Departement Corse

Pioggiola Pioggiola Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pioggiola/

Les week-ends du théâtre amateur Pioggiola 2022-03-19 was last modified: by Les week-ends du théâtre amateur Pioggiola Pioggiola 19 mars 2022 corse Pioggiola

Pioggiola Corse