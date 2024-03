LES WEEK-ENDS DÉRANGÉS Ventalon en Cévennes, samedi 1 juin 2024.

LES WEEK-ENDS DÉRANGÉS Ventalon en Cévennes Lozère

3 week-ends déRanGés pour détricoter le patriarcat (rien que ça) ! Le deuxième rassemblement aura lieu le week-end du 1 et 2 juin au Relais de l’Espinas

Au programme

– Le 1er juin de 15h à 18h Atelier anatomie, les dessous du clitoris //réservé aux personnes dotées d’un clito (animé par Lucie [Puppet Sporting Club]

20h30 Concert Qonbine Léruines

– 22h DJ Fugu Hystrix [Cie des eaux fortes]

Bar + Restauration

– Le 2 juin de 14h-17h Atelier self défense féministe en milieu festif (animé par Nyno / association Sista) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Le Relais de l’Espinas

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie

