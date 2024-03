LES WEEK-ENDS DÉRANGÉS Saint-Germain-de-Calberte, vendredi 12 avril 2024.

LES WEEK-ENDS DÉRANGÉS Saint-Germain-de-Calberte Lozère

3 week-ends déRanGés pour détricoter le patriarcat (rien que ça) ! Le premier rassemblement aura lieu le week-end du 12 et 13 avril au lieu dit de la Borie à St Germain de Calberte.

Au programme

– Le 12 avril à partir de 19h30 repas partagé suivi d’une projection discussion de « We are coming, chronique d’une révolution féministe » long-métrage documentaire de Nina Faure.

– Le 13 avril à partir de 17h ludothèque Bulle de jeux

– 18h dégustation de vins de vigneronnes discussion sur la place des femmes dans le milieu du vin et de l’agriculture avec Sandra [Papilles aux nez] .

-22h DJ Laser [Cie Vol à l’étalage] pour nous ambiancer

Buvette + restauration EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-13

Lieu-dit la Borie

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

