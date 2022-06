Les week-ends de la jeune scène québécoise – Titelaine, 8 juillet 2022, .

Les week-ends de la jeune scène québécoise – Titelaine



2022-07-08 21:00:00 – 2022-07-10

Le duo montréalais Titelaine vous fera danser sur ses chansons pop influencées par Céline Dion, Dua Lipa, Flume et Kaytranada. Formé de Loukas et Gabrielle, Titelaine nous enveloppe dans un univers coloré et espiègle.

+33 2 99 56 34 32

Le duo montréalais Titelaine vous fera danser sur ses chansons pop influencées par Céline Dion, Dua Lipa, Flume et Kaytranada. Formé de Loukas et Gabrielle, Titelaine nous enveloppe dans un univers coloré et espiègle.

dernière mise à jour : 2022-06-22 par