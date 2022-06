Les week-ends de la jeune scène québécoise – Thaïs, 1 juillet 2022, .

Les week-ends de la jeune scène québécoise – Thaïs



2022-07-01 21:00:00 – 2022-07-03

L’autrice-compositrice et interprète montréalaise explore les sonorités d’une musique pop francophone, planante et pétillante. Sa voix douce et maîtrisée chante la mélancolie et les désordres amoureux, qui l’inspirent.

Instrumentiste douée, elle s’abandonne parfois à la danse sur les sonorités qu’elle crée.

