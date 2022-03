Les week-end de l’art Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Les week-end de l'art Brest, 2 avril 2022, Brest.
Les week-end de l'art
Le Comoedia 20 rue du château
Brest

2022-04-02 – 2022-04-02
Le Comoedia 20 rue du château

Brest
Finistère

Retrouvez tous les samedis matins, à 9 heures 30 et à 11 heures, les visites guidées de la galerie et de son exposition NOUVELLE VAGUE BRETONNE. Durant cette heure privilégiée, venez découvrir une exposition iconoclaste, qui va au-delà des clichés pour montrer la richesse et la diversité de l'art contemporain breton.

Déroulement des visites
Les visites commentées durent environ 40 minutes. Vous disposez ensuite de 20 minutes pour vos questions, vos achats, ou pour profiter du Comoedia et revoir librement les œuvres.

Arrivée : 15 minutes avant le début de la visite pour le contrôle des billets.

Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de bien vouloir porter un masque.

Groupes limités à 20 places.

Tarif de la visite : 10 € par personne. Le règlement s'effectue uniquement sur internet et votre billet numérique ou papier sera à présenter lors de votre venue.

A noter : une annulation de la visite commentée est possible en fonction d'un nombre trop faible de participants.

+33 2 98 20 88 92 https://www.artcomoedia.fr/

