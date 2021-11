Les week-end de l’art Brest, 20 novembre 2021, Brest.

Les week-end de l’art Le Comoedia 20 rue du château Brest

2021-11-20 – 2021-11-20 Le Comoedia 20 rue du château

Brest Finistère Brest

Durant cette heure privilégiée, venez découvrir une exposition qui explore et analyse les mouvements du post Pop-Art.

Le Pop Art est certainement le mouvement artistique le plus foisonnant et vivace du XXIe siècle, tant il englobe de courants et de techniques. L’exposition NEW POP que propose la galerie réunit les œuvres de 18 artistes qui explorent les thèmes de la culture de masse et de la contre-culture. Le nom de l’exposition, « New Pop », est d’ailleurs un clin d’œil à la série culte de Paolo Sorrentino, avec Jude Law et John Malkovitch : The new Pope, tout comme la toile « In illo tempore » créée spécialement par Jacques Blanpain.

Deux visites sont proposées :

– De 9h30 à 10h30

– De 11h à 12h

Durée des visites :

40 minutes environ + 20 minutes en autonomie.

Réservation obligatoire sur le site internet www.artcomoedia.fr

+33 2 98 20 88 92 https://www.artcomoedia.fr/

