Les Wampas Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

Pont-Sainte-Maxence

Les Wampas Pont-Sainte-Maxence, 26 février 2022, Pont-Sainte-Maxence. Les Wampas Pont-Sainte-Maxence

2022-02-26 – 2022-02-26

Pont-Sainte-Maxence Oise Pont-Sainte-Maxence 20 De retour pour leur 13e album et leur nouvelle tournée, Les Wampas sont de retour à la Manekine pour un show rock endiablé. Durée: 2h00 De retour pour leur 13e album et leur nouvelle tournée, Les Wampas sont de retour à la Manekine pour un show rock endiablé. Durée: 2h00 lamanekine@ccpoh.fr +33 3 44 72 03 38 https://lamanekine.notre-billetterie.fr/billets?spec=748&kld=2122 De retour pour leur 13e album et leur nouvelle tournée, Les Wampas sont de retour à la Manekine pour un show rock endiablé. Durée: 2h00 https://www.ccpoh.fr/vivre-au-quotidien/culture/la-manekine-scene-intermediaire-

Pont-Sainte-Maxence

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Pont-Sainte-Maxence Autres Lieu Pont-Sainte-Maxence Adresse Ville Pont-Sainte-Maxence lieuville Pont-Sainte-Maxence Departement Oise

Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-sainte-maxence/

Les Wampas Pont-Sainte-Maxence 2022-02-26 was last modified: by Les Wampas Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence 26 février 2022 Oise Pont-Sainte-Maxence

Pont-Sainte-Maxence Oise