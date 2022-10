LES WAMPAS + MARTY WENT BACK

2022-11-03 20:00:00 – 2022-11-03 27.5 EUR 27.5 Heureusement Les Wampas vont sauver le monde ! Il fallait que quelqu’un s’en occupe. C’est eux. En ce début de 21e siècle, Syd Vicious dirige les Etats-Unis et manifestement, in the UK, c’est l’anarchy.

Le climat se réchauffe, les pingouins transpirent, l’Amazonie est en flammes, le prix du beurre augmente et, en plus, il fond – justement à cause du réchauffement climatique. dernière mise à jour : 2022-10-18 par

