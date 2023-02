LES WAMPAS + Invités ELYSEE MONTMARTRE, 4 mars 2023, PARIS.

LES WAMPAS + Invités ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 19:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 28.5 à 28.5 euros.

Qu’elle semble loin, l’anne?e 1983, ou? Didier Wampas et ses potes forme?rent les Wampas, groupe a? peine remis de la de?ferlante punk qui avait surgi quelques anne?es plus to?t. C’e?taient les anne?es Mitterrand, les anne?es de la FM, et les Wampas allaient s’installer dans le paysage du rock franc?ais pour (presque) l’e?ternite?. En 2022, et une kyrielle d’albums plus tard, Les Wampas, incarne?s par l’infatigable trublion de la sce?ne punk rock hexagonale, ce dandy de?braille? au verbe tanto?t hilarant tanto?t attachant, revient en grande pompe avec Tempe?te, tempe?te, le bien nomme? successeur de Sauvre le monde. Pas de faute volontaire de frappe sur ce quatorzie?me album. Ni de faute de gou?t d’ailleurs. Ce nouveau coup de grisou est re?alise? par Lionel Limin?ana (The Limin?anas) et enregistre? et mixe? par l’indispensable Nicolas Que?re? (The Arctic Monkeys, Delgres, Timber Timbre, Charlie Winston…). Les Wampas

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

