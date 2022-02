Les Waldecks Le Mouvement associatif, 16 février 2022, Paris.

**En cette fin d’année 2021, Le Mouvement associatif lance la seconde édition des Waldeck – Prix du Mouvement associatif, qui récompense des pratiques internes dans 4 thématiques : Engagement ; Emploi ; Numérique et Coopération(s) Plurielle(s).** L’idée est de donner toujours plus de visibilité aux dynamiques qui font vivre au quotidien la liberté d’association, tant auprès des associations, des partenaires du monde associatif, que du grand public. L’organisation de ce prix s’inscrit par ailleurs en complémentarité d’outils qui visent à faciliter la mise en œuvre de démarches d’amélioration continue au sein des associations. Il s’agit notamment du Guide des Bonnes Pratiques de l’ESS, qui a vocation à engager l’ensemble des structures de l’ESS dans ce type de démarche ou encore du modèle d’auto-diagnostique d’amélioration continue (MADAC) conçu et expérimenté au sein du secteur de la solidarité internationale. **POURQUOI CANDIDATER ?** Candidater aux Waldeck – Prix du Mouvement associatif c’est : * Prendre le temps de formaliser son expérience pour la partager avec d’autres associations en recherche de pratiques inspirantes. * Contribuer à rendre visible toute l’inventivité et la capacité d’innovation des asso-ciations en leur sein pour faire vivre leurs valeurs, et ainsi rendre compte de leur plus-value sociétale. Le Mouvement associatif tient à remercier toutes les associations qui prendront le temps de formaliser et transmettre leur expérience en la matière. [En savoir plus](https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2021/11/LMA_leswaldeck_reglement_2021.pdf) Dépôts des dossiers de candidature : **du 16 novembre 2021 au 16 février 2022**

