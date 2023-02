LES VULVES ASSASSINES + 1ere Partie + 666Mokey LE GUEULARD PLUS NILVANGE Catégories d’Évènement: Moselle

LES VULVES ASSASSINES + 1ere Partie + 666Mokey LE GUEULARD PLUS, 6 avril 2023, NILVANGE. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros. LE GUEULARD PLUS PRESENTE : ce concert. Les Vulves assassines n'ont pas mélangé new wave, punk rock, rap, drum'n'bass (et sûrement pas mal de trucs finissant par « core ») par pur plaisir du carambolage musical. Il leur fallait en effet toute la puissance sonique possible pour propulser leurs textes affûtés comme des rasoirs ; autant de cris à la gueule des prédateurs aux commandes ; autant de mots à vif pour évoquer le chômage, le consentement, l'IVG, la Commune, les gros muscles et bien sûr l'amour. Si vous aimez : Miss Hélium, Stupeflip



Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.



Le Gueulard Plus est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, aux malentendants et aux malvoyants. L’horaire annoncé dans la programmation correspond au début du concert. Le Gueulard Plus ouvre ses portes 30 minutes avant l’horaire annoncé du concert. N° téléphone PMR : 03 82 54 07 07 .14.0 EUR14.0. Votre billet est ici

