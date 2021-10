Limoges La comédie de Limoges Haute-Vienne, Limoges Les vrais-faux contes de sacripants La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du vendredi 28 août 2020 au dimanche 31 octobre à La comédie de Limoges

Quand les méchants des contes de fées se font passer pour des anges, ça donne des histoires qu’eux seuls pouvaient imaginer. Avec Monsieur Leloup sorti de l’histoire des trois petits cochons, ou encore Armande, la vieille vendeuse de confiseries d’Hansel et Gretel… Découvrez l’autre version de vos contes préférés. Celle racontée par les vilains eux-mêmes.Mais est-ce vraiment la vérité ou bien un ensemble de gros mensonges ? Qu’ils soient victimes ou coupables ce sera aux enfants de choisir et devenir les jurés de cette audience théâtrale toute en couleur. Et si vous assistiez au plus grand procès de votre enfance : Celui des méchants des contes de fées ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

2020-08-28T15:00:00 2020-08-28T16:00:00;2020-08-29T15:00:00 2020-08-29T16:00:00;2021-10-26T15:30:00 2021-10-26T16:30:00;2021-10-27T15:30:00 2021-10-27T16:30:00;2021-10-28T15:30:00 2021-10-28T16:30:00;2021-10-29T15:30:00 2021-10-29T16:30:00;2021-10-30T15:30:00 2021-10-30T16:30:00;2021-10-31T15:30:00 2021-10-31T16:30:00

