Les vraies richesses Aix-en-Provence, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Les vraies richesses 2021-07-18 19:00:00 – 2021-07-18 Parc Gilbert Vilers (Amphithéâtre de Verdure) Avenue Saint-John Perse

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les Vraies Richesses. Titre explicite pour une manière de récit et d’essai dénonçant la vanité de la vie citadine, de l’argent, célébrant la gloire du soleil, de la terre, des collines, des ruisseaux, des fleuves » qui m’irriguent plus violemment que mes artères et mes veines « . L’ouvrage débute par une promenade parisienne à Belleville, prétexte pour l’auteur à une réflexion sur les » racines « . Giono, visionnaire et virtuose du sacré, rejoint vite, d’un bel élan amoureux, ses chemins de traverse provençaux, ses paysans mythologiques, la loi du pain, le vent des rêves. Ce livre n’a aucun genre et les a tous. Manifeste écologique ? Peut-être, mais pour une campagne moins électorale que poétique.

Accompagné par le batteur Vincent Kreyder, Charles Berling vous offre une lecture/performance à ciel ouvert, pour découvrir ou redécouvrir les textes précieux, l’univers de l’écrivain Jean Giono, son amour de la Provence et des paysans.



