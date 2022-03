Les vraies couleurs : créer un jeu visuellement accessible Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les vraies couleurs : créer un jeu visuellement accessible Cité des sciences et de l’Industrie, 9 avril 2022, Paris. Les vraies couleurs : créer un jeu visuellement accessible

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 9 avril à 16:30

Comprendre les troubles de la vision et dialoguer avec des personnes qui en sont atteintes permet de faire disparaître le handicap, le temps du jeu. En compagnie de Maud L’Helgoualc’h, médiatrice culturelle et scientifique, et Gnoumagbée Camara, artiste technique dans un studio et atteinte d’albinisme, découvrez l’univers de l’accessibilité visuelle des jeux vidéo. Grâce à des explications claires et interactives, apprenez en plus sur les déficiences visuelles, sur les coulisses de la création et sur les vraies couleurs du jeu vidéo. Avec une professionnelle du secteur, découvrons ensemble les coulisses de l’accessibilité visuelle du jeu vidéo. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T16:30:00 2022-04-09T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les vraies couleurs : créer un jeu visuellement accessible Cité des sciences et de l’Industrie 2022-04-09 was last modified: by Les vraies couleurs : créer un jeu visuellement accessible Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 9 avril 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris