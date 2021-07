Saint-Pierre Restaurant - Le Select Saint-Pierre Les voyageurs Restaurant – Le Select Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Restaurant – Le Select, le samedi 24 juillet à 20:30

Un délicieux dîner sur des airs de bossa, de soul, de reggae en ce beau samedi 24 juillet à 20h30 au Select. C’EST AVEC LES VOYAGEURS EN ACOUSTIQUE ! Et on vous réserve de belles surprises musicales ? Réservations au 41 51 41 Au Select Restaurant – Le Select 6 rue Amiral Muselier Saint-Pierre

2021-07-24T20:30:00 2021-07-24T23:59:00

