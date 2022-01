Les Voyageurs du Temps Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire

Les Voyageurs du Temps Meung-sur-Loire, 5 février 2022, Meung-sur-Loire. Les Voyageurs du Temps Meung-sur-Loire

2022-02-05 – 2022-02-27

Meung-sur-Loire Loiret Cherchez les indices, résolvez les énigmes pour mener cette enquête au coeur du château de Meung. Faites preuve d’astuces ! Si vous y parvenez, votre nom à jamais sera associé au château. Attention, tout peut arriver ! Une enquête menée au coeur du château par les enfants !

Visite costumée pour les enfants de 7 à 11 ans info@chateau-de-meung.com +33 2 38 44 36 47 https://chateau-de-meung.com/ Cherchez les indices, résolvez les énigmes pour mener cette enquête au coeur du château de Meung. Faites preuve d’astuces ! Si vous y parvenez, votre nom à jamais sera associé au château. Attention, tout peut arriver ! Chateau de Meung

Meung-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Meung-sur-Loire Autres Lieu Meung-sur-Loire Adresse Ville Meung-sur-Loire lieuville Meung-sur-Loire Departement Loiret

Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/

Les Voyageurs du Temps Meung-sur-Loire 2022-02-05 was last modified: by Les Voyageurs du Temps Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 5 février 2022 Loiret Meung-sur-Loire

Meung-sur-Loire Loiret