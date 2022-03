Les Voyageurs du Temps Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire

Les Voyageurs du Temps Château de Meung sur Loire, 9 avril 2022, Meung-sur-Loire. Les Voyageurs du Temps

du samedi 9 avril au dimanche 1 mai à Château de Meung sur Loire

Embarquez pour une aventure exceptionnelle ! ——————————————– Pour les vacances scolaires, le château de Meung vous fait voyager dans le temps ! En 2022, le château de Meung propose aux enfants de remonter dans le temps et de vivre une aventure historique ! Réussiront ils à surmonter les épreuves et laisser leur nom dans l’Histoire malgré un parcours semé d’embûches ? Attention, tout peut arriver ! Le concept ? Menés par un mystérieux guide, les enfants doivent mener l’enquête pour inscrire leur nom dans l’Histoire… Comment entrer dans l’Histoire ? En devenant un héro pardi ! Pour cela, il faudra faire preuve de courage et de jugeotte pour survivre à l’Aventure ! A travers différentes salles, prouvez que vous êtes dignes de laisser votre trace dans l’Histoire ! Mais pas de panique, vous ne serez pas seuls face à ces épreuves : l’esprit d’équipe, votre bon sens et un guide vous aideront tout au long du chemin ! Au final, votre nom à jamais sera associé au château ! Enquête costumée pour enfants de 6 à 12 ans (accompagnés de leurs parents) Départs à 14h30, 15h30 et 16h30 Du samedi 9 avril au dimanche 1er mai 2022 (sauf week-end de Pâques) Tarif spécifique enfant : 8€ / Adulte : 10€ Visite du château incluse Sur réservation : [billett erie en ligne uniquement](https://chateau-de-meung.com/billetterie-en-ligne/)

Une enquête pour les enfants de 6 à 12 ans ! Château de Meung sur Loire 16, place du Martroi Meung sur Loire Meung-sur-Loire Loiret

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Meung-sur-Loire Autres Lieu Château de Meung sur Loire Adresse 16, place du Martroi Meung sur Loire Ville Meung-sur-Loire lieuville Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire Departement Loiret

Meung-sur-Loire Loiret