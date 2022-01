Les Voyageurs du crime Le Colisée, 29 avril 2022, Roubaix.

Début du XXème siècle, un train parmi les plus chics et célèbres de l’histoire … À son bord : des personnages hauts en couleurs dont **Bram Stocker** – le créateur de Dracula ; **Sir Arthur Conan Doyle** – le père de **Sherlock Holmes** ; ou encore **George Bernard Shaw** – scénariste et dramaturge…. Tous tentent d’échapper à la guerre civile et quittent la Turquie à bord de « l’Express d’Orient » – dont la renommée croîtra davantage après être rebaptisé « L’Orient Express ». Un compartiment. Une mystérieuse disparition. Une (en)quête de vérité. Il suffira juste d’une nuit pour qu’elle devienne le théâtre d’un drame allant de rebondissements en rebondissements. Embarquement immédiat ! En voiture… pour le crime ! L’équipe du _Cercle de Whitechapel_, qui nous avait enchantés il y a deux ans, revient plus étoffée pour nous séduire par sa qualité de jeu et de mise en scène. La garantie que nous retiendrons notre souffle jusqu’aux dernières minutes de la pièce et de son dénouement.

Une suite très attendue du « Cercle de Whitechapel » qui promet une nouvelle enquête des plus haletantes !

