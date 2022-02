LES VOYAGEURS DU CRIME Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault 10 10 EUR Au début du XXème siècle, un train de grand standing, l’Express d’Orient (qui prendra par la suite le nom d’Orient Express) parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une guerre civile. A son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences de passagers hauts en couleur qui ont pu échapper au chaos, comme Madame Mead, stricte préceptrice anglaise, Miss Cartmoor, surnommée la « Sarah Bernardt de Buffalo », Monsieur Souline, maître d’échecs, ou encore le célèbre Bram Stoker, créateur de Dracula. Mais voilà qu’au passage de la frontière, une jeune fille de bonne famille hurle à qui veut l’entendre que sa mère, qui dormait dans son compartiment, a disparu. Qu’à cela ne tienne! Deux éminents voyageurs, le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Homes, se mettent en quête de la vérité. La tâche s’annonce difficile et ces enquêteurs d’un soir vont aller de surprise en surprise durant cette nuit de mystère et d’aventure. > Comédie policière de Julien Lefebvre

> Mise en scène Jean-Laurent Silvi

> Scénographie Margaux Van Den Plas

> Production Pascal Legros Organisation et Le Renard Argenté

> Avec Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Etienne Launay, Jérôme

Paquatte, Nicolas Saint-Georges.

Agde

