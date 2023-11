Les Voyages singuliers d’Artistes Actuels Espace Cinko Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Voyages singuliers d’Artistes Actuels Espace Cinko Paris, 4 décembre 2023, Paris. Du lundi 04 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

La galerie Artistes Actuels propose des voyages singuliers avec 12 artistes actuels : dessin, gravure, peinture, bois flotté, sculpture textile, broderie précieuse… Les artistes présentés ont tous un parcours artistique confirmé avec une reconnaissance nationale ou internationale auprès des collectionneurs, des musées ou collections publiques d’art singulier : Pierre Albasser, René Apallec, Elisabeth Baldach, Nadja Berruyer, Marc Bourlier, Bernard Briantais, Delphine Cadoré, Rebecca Campeau, David Mansot, Marcoleptique, Megumi Nemo, Victor Soren. Les moments clés de l’exposition : – mardi 05 décembre de 17h à 20h : Vernissage en présence d’artistes – mercredi 06 décembre à 18h : Lecture publique par L’Oeil de la Femme à Barbe – vendredi 08 décembre à 18 h : Visite chantée de l’expo avec Laure M. – samedi 09 décembre : Dédicace par François Jauvion de L’Imagier singulier – dimanche 10 décembre de 12h à 15h : Finissage en présence d’artistes Espace Cinko 12-18 passage Choiseul 75002 Paris Contact : https://artistesactuels.fr/exposition-espace-cinko/ newsletter@artistesactuels.fr https://www.facebook.com/ArtistesActuels/ https://www.facebook.com/ArtistesActuels/ https://artistesactuels.fr/exposition-espace-cinko/

©Artistes Actuels Exposition Artistes Actuels Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Espace Cinko Adresse 12-18 passage Choiseul Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Espace Cinko Paris latitude longitude 48.8675049873383,2.33531699624626

Espace Cinko Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/