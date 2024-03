Les voyages martiens d’une reine de Plainpalais, ou Les jeux d’esprit(s) d’Hélène Smith/Élise Mülller – Balade guidée Autre lieu Genève, samedi 23 mars 2024.

Les voyages martiens d’une reine de Plainpalais, ou Les jeux d’esprit(s) d’Hélène Smith/Élise Mülller – Balade guidée Une vendeuse des Rues-Basses devient en 1900 une superstar surnaturelle en parlant aux esprits et en voyageant en transe sur Mars. Un parcours de podcasts sur hypercity.ch explore son histoire Samedi 23 mars, 14h00 Autre lieu Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

En 1900, une vendeuse genevoise dans les Rues-Basses devient une célébrité mondiale en communiquant avec les esprits et en visitant en transe d’autres planètes. Médium, exploratrice de Mars dont elle parle et écrit la langue, peintre somnambule, réincarnation d’une reine de France et d’une princesse hindoue, Élise Müller, alias Hélène Smith, participe à sa manière à la découverte de l’inconscient, à la naissance de la linguistique et au combat des femmes pour choisir leur rôle dans le monde.

Avec sept podcasts déclinés en un parcours à travers Plainpalais et le Centre-Ville, hypercity.ch plonge dans l’histoire troublante et romanesque de cette Genevoise acclamée dans le monde comme une superstar surnaturelle.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch/fr »}] [{« link »: « https://hypercity.ch/ »}]

Dimitri Delcourt/Bibliothèques municipales