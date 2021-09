Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LES VOYAGES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LES VOYAGES Le Mans, 25 septembre 2021, Le Mans. LES VOYAGES 2021-09-25 17:00:00 – 2021-09-26 18:30:00 Les Quinconces et L’Espal 4 Place Quinconces des Jacobins

Le Mans Sarthe Vingt acrobates envahiront les rues du Mans pour interagir avec les passants, édifier de vertigineuses colonnes humaines en haut des immeubles, inventer des manières inédites de s’élancer des balcons ou voltiger autour des réverbères, histoire d’ouvrir plein de brèches poétiques dans votre quotidien… Coeur sur la ville https://www.quinconces-espal.com/ Vingt acrobates envahiront les rues du Mans pour interagir avec les passants, édifier de vertigineuses colonnes humaines en haut des immeubles, inventer des manières inédites de s’élancer des balcons ou voltiger autour des réverbères, histoire d’ouvrir plein de brèches poétiques dans votre quotidien… dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Les Quinconces et L'Espal 4 Place Quinconces des Jacobins Ville Le Mans lieuville 48.00788#0.20021