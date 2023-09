« Les voyages d’Itzik » par le trio vocal yiddish Isajoan Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Un hommage vocal à l’histoire de la musique Klezmer et de sa langue Yiddish.

La musique Klezmer a traversé le temps et l’espace. Elle a inspiré nombre de créateurs et voyagé dans le monde entier. Aujourd’hui, le Yiddish, la langue de ses chansons est menacée de disparaitre mais il se bat – essentiellement à travers l’art – pour retarder cette échéance.

En suivant l’itinéraire de l’un de ses plus grands poètes, le trio Isajoan leur rend hommage à travers un voyage vocal où se côtoie Yiddish, russe, anglais et français, entre ballade et swing d’hier et d’aujourd’hui.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Trio Isajoan visuel